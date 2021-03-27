وزير الري يشكك في أمان سد النهضة: طلبنا التصميمات ولم تأت إلينا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تتجنب الحديث عن حصص المياه لأنه إذا تم حسابها بالورقة والقلم سيكون لنا حقوق أخرى في المياه، معقبًا: "هل الجانب الإثيوبي يسوق تسويق خارجي أم داخلي، ولا يجب أن يقول معلومات خاطئة حتى لا نسمم جو المفاوضات والعلاقات بين الشعوب".





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن 70% من الشعب الإثيوبي ليس لديه كهرباء هذا صحيح، موجهًا سؤاله للمسؤولين الإثيوبيين قائلًا: "ليه أغلب الكهرباء التي يتم إنتاجها يصدرونها؟، ولم نمنعهم من توليد الكهرباء، ولسنا ضد تنمية الشعب الإثيوبي"، معقبًا: "الشعب الإثيوبي أخوتنا وأهلنا".



