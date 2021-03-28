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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

متى لا يجوز الصيام فى شهر رمضان؟

الأحد 28/مارس/2021 - 06:57 ص
الصيام
الصيام
نعمات مدحت
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أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم، شهر الخيرات والبركات، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الحالات التي لا يجوز الصيام فيها خلال الشهر الكريم، فإن الدين يسر، ورخص الله لعباده الصيام، والقضاء أو الكفارة، لمن لا يستطيع خلال الشهر الكريم، والله يحب أن تأتي رخصه.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة الحالات التي لا يجوز فيها الصيام خلال شهر رمضان الكريم.

متى لا يجوز الصيام في رمضان؟

فهناك فئة من المواطنين يرخص لهم الفطر خلال شهر رمضان، ويجب عليهم فدية، فهم الذين لا يستطيعون الصيام أداءً ولا قضاءً كالكبير العاجز عن الصيام وعقله معه، والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا الصنف خفف الله عنهم فأوجب عليهم بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام  (750جم) تقريبًا.
 
يتضمن أيضًا الذين لا يجوز لهم الصيام في رمضان، حيث من يرخص لهم فى الفطر، ويجب عليهم القضاء كل من أفطر لعذر يزول بزوال العرض،  كالمسافر والمريض مرضًا يُرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما فإن كلًا من هؤلاء يتحتم عليهم القضاء بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها، فهذه رخصة من الله سبحانه وتعالي لهم. 
 
وهنا حالات يجب فيها الإفطار، ولا يجوز لهم الصيام، ويجب عليهم القضاء وهما الحائض والنفساء فيحرم عليهما الصوم ويجب عليهما القضاء، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"، فهذا عذر شرعي، وأوجب الله عللا النساء الإفطار في هذه المدة.
 
وكذلك لا يجب عليه الصوم ولا القضاء ولا الفدية وهو فاقد العقل كالكبير الذى أصابه الخرف، والمجنون.

موعد شهر رمضان 2021

ومن المقرر أن تبدأ أولى أيام شهر رمضان الكريم في يوم 13 أبريل المقبل، حيث تختلف طقوس الاحتفال بالشهر الكريم من دولة لأخر، ويكون في مصر طعم خاص حيث تتزين الشوارع بالفوانيس وخلافه من الطقوس التي اعتاد المصريين عليها.

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