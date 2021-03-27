رئيس «حقوق النواب» يزور مصابي حادث قطاري سوهاج (صور)

رافق طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الوفد البرلماني الذي قام بزيارة مصابي حادث قطاري طهطا بمستشفيات سوهاج الجامعي والعام والتعليمي ومركز طهطا.قام أشرف رشاد، النائب الأول، الأمين العام لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب ومحمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب وعلاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بتفقد مستشفى سوهاج العام والجامعي والتعليمي ومستشفي طهطا العام وزيارة مصابين حادث القطار، وقام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمرافقة الوفد البرلماني خلال الزيارة.جاء ذلك ضمن زيارة قام بها وفد برلماني من مجلس النواب ولجنة النقل والمواصلات ضم النائب محمود الضبع وحسام عاشور وأحمد سعد وحازم رياض ونادر الخبيري وكان في استقبال الوفد البرلماني النواب أحمد نشأت منصور وأحمد عواجة وإبراهيم خليفة ونشأت فؤاد عباس وحاتم مبارك وألفت المزلاوي ونانسي نعيم وغادة الضبع وزكريا حسان ومحمد لبيب وشعبان لطفي وأحمد جعفر أعضاء العيئة البرلمانية لمحافظة سوهاج.حرص الوفد على زيارة المصابين والحديث معهم لرفع روحهم المعنوية والاطمئنان على الرعاية الصحية بالمستشفى، وإعلان دعم البرلمان ومساندته لهم في هذا الحادث الأليم ومحاسبة المسئول أيًا كان موقعه.كما حرص الوفد على الحديث مع الفريق الطبي بالمستشفى والمسئول عن إسعاف وعلاج المصابين للوقوف على موقف جميع الحالات، وكذلك موعد خروجهم من المستشفى.كما عقد الوفد لقاءً مع محافظ سوهاج بديوان عام المحافظة، استمع خلالها لطبيعة الموقف بالمستشفيات التي تعالج المصابين ورصيد بنوك الدم وشبكة الأكسجين واستعدادات غرف الرعاية والعمليات، مشددًا على ضرورة ضرورة منح الرعاية الكاملة للمصابين وأسرهم، والاستمرار في رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتوافر المستلزمات الطبية بشكل آمن لحين خروج آخر مصاب.وأكد أعضاء الوفد البرلماني أن الحادث لن يمر مرور الكرام، وأن هناك متابعة على مدار الساعة مع كل الجهات المعنية لسير عملية التحقيقات للتعرف على كل التفاصيل.