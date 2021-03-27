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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«المتوهّج دائمًا».. محطات من حياة أحمد زكي في ذكرى رحيله

السبت 27/مارس/2021 - 09:21 م
أحمد زكي
أحمد زكي
هاجر رضا
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حلّت اليوم الذكرى الـ16 لوفاة النمر الأسود أحمد زكي والذي ولد في مدينة الزقازيق، وكان الابن الوحيد لأبيه الذي رحل بعد ولادته، لتتزوج أمه بعد وفاة زوجها، ويتفرغ جده لتربيته.

شجّعه ناظر المدرسة الذي كان يحب المسرح وفي حفل المدرسة تمت دعوة مجموعة من الفنانين من القاهرة، وقابلوه ونصحوه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وأثناء دراسته بالمعهد عمل في مسرحية "هالوا شلبي".

تخرج أحمد زكي في المعهد 1973، وكان الأول على دفعته، وكان أول ظهور له على شاشة السينما في فيلم ولدي 1972 أمام ملك الترسو فريد شوقي، وكان أول دور بطولة مُطلقة له أمام سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي.

نال النكر الأسود جائزته الأولى عن فيلم "طائر على الطريق" على الشاشة، وتألق زكي في شخصيات من الطبقة الفقيرة، البعيدة عن شخصية الأفندي التركي، وراح في كل مرة يقدم وجهًا أكثر صدقًا للمصري الأصيل.

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