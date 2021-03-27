السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

اندلع حريق محدود بأحد المولات الشهيرة بمنطقة رشدي بطريق الحرية في الإسكندرية.ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي اندلع بأحد طوابق المول.وقالت مي حمادة أحد شهود العيان في حديثها لـ«الدستور»، إن الحريق كان في الدور التاسع للمول وتمت السيطرة عليه خلال نصف ساعة.وأوضحت أنه تم الدفع بسيارتين مطافئ، وسيارات إسعاف خوفًا من وصول الحريق للعقار المجاور، ولكن تمت السيطرة على الحريق في وقت قليل.