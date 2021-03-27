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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

السبت 27/مارس/2021 - 10:16 م
الشحات مبروك
الشحات مبروك
ايهاب مصطفى
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بدأ الشحات مبروك التمثيل عندما اكتشفه المخرج إبراهيم الموجي مدير المركز القومي للسينما، واتصل به عندما عمل فيلم تسجيلي تحت عنوان «بطل من الريف» وهنا وقف الشحات مبروك أمام الكاميرا لأول مرة وانطلق بعدها ليقوم ببطولة فيلم «المرشد» عام 1988.

وفي حوار معه نشر على صفحات جريدة العربي عام 1999 قال الشحات مبروك ردا على سؤال «الفن عندك عضلات وبس»: «أنا كبطل عالم خمس مرات مشهور جدا، والعضلات متعلقة بأذهان الناس، ونجاحي ما هو إلا عضلات في الأول، وتحول هذا الحب العضلي إلى حب آخر، ويتحدث بمثل هذا الكلام بدون أن يعرف ما هيتي ويرى أفلامي ليس من حقه أن يعيش في وسط إنساني».

وأضاف: «الممثل الذي قام باداء دور ملاكم لا جسم ولا حركات فهنا لا توجد منطقية، وأقصد بهذا أحمد زكي وبالتحديد في فيلمي النمر الأسود والبطل».

وتابع: «أنا لا يمكن أن أكون ظاهرة لسبب بسيط جدا، فالظاهرة تختفي بمجرد ظهورها، إنما أنا فواقع ومستمر وشغلت الناس بي».

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