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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أمريكي: الأثر المالي للسفينة العالقة في قناة السويس يتزايد يوميا

السبت 27/مارس/2021 - 09:17 م
قناة السويس
قناة السويس
محمد عمر
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أفاد تقرير أمريكي بأن أزمة جنوح ناقلة ضخمة في قناة السويس، قد يتكرر في نهر تينيسي بالولايات المتحدة والذي يستخدم في عمليات الشحن لكن بأحجام سفن أقل لكنها مؤثرة في حركة التجارة بواشنطن.

وأشارت قناة "ABC" الأمريكية في تقريرها اليوم، إلى أن سفينة الشحن الكبيرة التي علقت في قناة السويس تعادل حجم مبنى إمباير ستيت، موضحة أن السفن بهذا الحجم لا تسافر عبر نهر تينيسي، أو أي نهر في الولايات ولكن قد يحدث موقف مشابه للمراكب.

وقال ماثيو إيمونز مدير مرافق الملاحة في منطقة نهر شرق تينيسي لمنطقة ناشفيل التابعة لفيلق المهندسين العسكريين، إن أمر كهذا ممكن حدوثه وسبق أن توقفت السفن في نقاط مختلفة من نظام نهر تينيسي، لكن الأمر سيكون مختلفا عن قناة السويس.

وأوضح إيمونز أن البارجة القياسية يبلغ طولها 250 قدمًا وعرضها 35 قدمًا ويمكنها العبور في النهر، ويمكن تعطل السفن وسدها لمجرى النهر لكن ذلك سيكون له حلًا سهلًا نسبيًا مقارنة بالوضع في قناة السويس كما أن التأثير المالي لن يكون بنفس الضخامة مثل القناة المصرية، لكنه سيظل مؤثرًا على الشركات المحلية إذا تم إغلاق النهر ليوم واحد.

من جانبه، قال تيد ستانك، أستاذ إدارة سلسلة التوريد في جامعة تينيسي في كلية هاسلام للأعمال، إن الأثر المالي للسفينة الكبيرة العالقة في السويس يتزايد كل يوم، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة تكاليف الشحن، لأن شركات الشحن ستعيد توجيه الناقلات وربما تسحب بعض الناقلات من آسيا إلى أمريكا الشمالية التجارية لتعويض تلك الناقلات التي تقطعت بها السبل ولا يمكنها العبور من آسيا إلى أوروبا التجارية.

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