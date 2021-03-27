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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

99.5 % و98.5 % نسبة النجاح ببرنامج الساعات المعتمدة بـ«الإنجليزية والعربية» بتجارة عين شمس

السبت 27/مارس/2021 - 10:19 م
الدكتور خالد قدري
الدكتور خالد قدري
ريم محمود
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أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس عن الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات لبرنامج الساعات المعتمدة باللغتين الإنجليزية والعربية للفصل الدراسى الأول.

وبلغت نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية 99.5 % وجاءت كالآتي:
المستوى الأول انجليزى 92.2%، المستوى الثانى إنجليزى 99.5%، وبلغت نسبة النجاح بالمستوى الثالث إنجليزى 99.7%، والمستوى الرابع إنجليزى 99.4%.

وأوضح أنه بلغت نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية 98.5 %، حيث جاءت نتائجه كالآتي:
المستوى الأول عربى 96.7% المستوى الثانى عربى 98.7%.
وبلغت نسبة النجاح بالمستوى الثالث عربى 98.3% والمستوى الرابع انجليزى 99.2%.

ووجه الدكتور خالد قدري الشكر إلى إدارة الجامعة ممثلة فى الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على كل ما تلقته الكلية من دعم خلال العام الدراسى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والاجراءات التي اتخذتها الجامعة حرصأ على سلامة الطلاب.

ووجه الشكر إلى إدارة الكلية ممثلة في الوكلاء، مسئولى الكنترولات ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين على ما بذلوه جميعا من عمل شاق ساهم فى دقة وسرعة إعلان نتائج، كما هنأ قدرى جميع الطلاب على نجاحهم وتمنى لهم التوفيق فى تحقيق مستقبل باهر.

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