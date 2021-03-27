«الاقتصاد الرقمي»: منصة مصر الرقمية وسيلة آمنة لتلقي الخدمات الحكومية

قال المهندس كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرف التجارية بالقاهرة، إن إطلاق منصة مصر الرقمية لإتاحة خدمات الحكومة الإلكترونية يصب في مصلحة المواطنين وأصبحت وسيلة آمنة لتلقي الخدمات لم تكن موجودة من قبل مثل خدمات التوثيق والشهر العقاري والضرائب العقارية والتموين والمرور والمحاكم والقضايا، مشيرا إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت دولة رقمية.وأكد "رئيس الشعبة" أن المواطن أصبح بإمكانه الحصول على أي خدمة من بيته بدون الذهاب إلى أي جهة ودفع الرسوم المقررة عليه من خلال وسائل الدفع الالكتروني المختلفة عبر الفيزا كارت أو بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل والدفع الإلكتروني أو ماكينات ATM.وتابع: أن التحول الرقمي التي تستهدفه الدولة سيشمل جميع الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية؛ مما سيدفع المواطنين إلى التعامل مع الحلول التكنولوجية وتوفير الوقت والجهد والحفاظ على حقوق المستخدمين وإتاحة طرق للشكاوى في حالة تضرر المستهلك.