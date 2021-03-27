براتب 3000 جنيه.. توافر فرص عمل في شركة بجسر السويس

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات صناعة فلاتر المياه بجسر السويس، براتب يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 50 مندوب مبيعات من الجنسين، وأيضا 50 فني صيانة لجميع المؤهلات، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظائف من 21 إلى 45 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01012222484، والتواصل مع المدير المسئول عماد عادل، أو التوجه لمقر الشركة في 68 شارع حلمي النمرة، متفرع من جمال عبد الناصر، خلف التوحيد والنور، جسر السويس.