رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

زاهي حواس: موكب المومياوات الملكية «هيهز العالم».. ولعنة الفراعنة «خرافة»

السبت 27/مارس/2021 - 09:05 م
جريدة الدستور
طباعة
أكد الدكتور زاهي حواس، عالم آثار، أنه لا يوجد شيء اسمه "لعنة الفراعنة" والحوادث التي شهدتها مصر خلال الأيام الأخيرة لا علاقة لها بـ"لعنة الفراعنة" لأن لعنة الفراعة مجرد خرافة، مشيرا إلى أن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة شيء عظيم جدا يفخر به آباءنا الفراعنة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن سببب موت بعض العلماء بعد فتح المقابر الأثرية في الماضي كان بسبب الغرفة الموجود بها المومياوات تكون بها جراثيم سامة، نظرا لأن المومياء محنطة من 3000 سنة وأكثر، وبعد فترة تم التعامل بشكل جيد خلال فتح المقابر.

وأضاف، أن موكب المومياوات الملكية أكبر دعايا لمصر، منوها أننا لو دفعنا ملايين الدولارات لم نكن لنستطيع أن نروج لمصر بهذا الشكل، منوها أن العالم كله سينظر لمصر باحترام كبير جدا خلال عملية نقل المومياوات، والتي ستستمر لمدة 40 دقيقة.

وتابع: "الموكب هيهز العالم كله"، منوها أننا عندما أرسلنا مومياء رمسيس الثاني إلى فرنسا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لمدة 6 أشهر تم استقبالها استقبالا ملكيا ضخما في فرنسا.

موضوعات متعلقة

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

تحرك 5 درجات.. تفاصيل جديدة في سحب السفينة الجانحة بقناة السويس


الصور

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

تونس تحتفل بساعة الأرض تحت شعار «تواصل مع الطبيعة»

جمعية خيرية تحذر من تطبيقات تنسيق القوام على الإنترنت

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

أيام زمان

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

اعترافات الكبار.. فؤاد نجم: أنا كذاب وقليل الأدب.. والمثقفون لا يسمعون إلا أنفسهم

ليست لغة المصريين القدماء.. خرافات عن اللغة الهيروغليفية

«صلاة الممسوس».. رواية جديدة لـ حسن الجندي عن دار دارك

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفى بذكرى ميلاد حسن عبد السلام