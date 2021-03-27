زاهي حواس: موكب المومياوات الملكية «هيهز العالم».. ولعنة الفراعنة «خرافة»

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم آثار، أنه لا يوجد شيء اسمه "لعنة الفراعنة" والحوادث التي شهدتها مصر خلال الأيام الأخيرة لا علاقة لها بـ"لعنة الفراعنة" لأن لعنة الفراعة مجرد خرافة، مشيرا إلى أن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة شيء عظيم جدا يفخر به آباءنا الفراعنة.





وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن سببب موت بعض العلماء بعد فتح المقابر الأثرية في الماضي كان بسبب الغرفة الموجود بها المومياوات تكون بها جراثيم سامة، نظرا لأن المومياء محنطة من 3000 سنة وأكثر، وبعد فترة تم التعامل بشكل جيد خلال فتح المقابر.





وأضاف، أن موكب المومياوات الملكية أكبر دعايا لمصر، منوها أننا لو دفعنا ملايين الدولارات لم نكن لنستطيع أن نروج لمصر بهذا الشكل، منوها أن العالم كله سينظر لمصر باحترام كبير جدا خلال عملية نقل المومياوات، والتي ستستمر لمدة 40 دقيقة.





وتابع: "الموكب هيهز العالم كله"، منوها أننا عندما أرسلنا مومياء رمسيس الثاني إلى فرنسا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لمدة 6 أشهر تم استقبالها استقبالا ملكيا ضخما في فرنسا.



