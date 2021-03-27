عاطف أبوسيف: المسرح الفلسطيني قادر على إيصال رسالته رغم التحديات

قال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف إن المسرح الفلسطيني، وفي ظل التحديات التي يواجهها، قادر على إيصال رسالته السامية من قضايا سياسية واجتماعية لجمهوره الفلسطيني.وأكد أبو سيف، في بيان مساء اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، دعم الوزارة للمسرحيين الفلسطينيين خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، ووقف عدد من الفعاليات والعروض المسرحية، ما دفع عددا من المسرحيين لإطلاق مبادرات الكترونية يقدموا من خلالها عروضهم المسرحية.ووجه أبو سيف التحية والتقدير في هذا اليوم إلى الحركة المسرحية خاصة في فلسطين، على دورها التاريخي من خلال توظيف المسرح الإبداعي في حركة الكفاح والنضال الوطني الفلسطيني، وكذلك الإسهامات الكبيرة والكثيرة التي حققها المسرح والمسرحيون على المستوى الوطني والعربي والعالمي، الأمر الذي جعل من فلسطين الشعب والقضية حاضرة ومتقدمة في الفعل الثقافي العربي.