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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولي عهد أبوظبي ووزير خارجية الصين يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون

السبت 27/مارس/2021 - 11:41 م
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية الصين وانغ يي، علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة والخاصة التي تجمع البلدين وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين ناقشا تطورات جائحة "كورونا" وتعاون البلدين الفاعل خاصة في مجال اللقاحات والعلاجات التي تسهم في القضاء على الجائحة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك والتضامن الإنساني لمواجهة تداعيات "كورونا" خلال المرحلة الحالية وما بعد التعافي على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية وغيرها.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والمساعي والجهود المبذولة بشأنها بما يدعم الاستقرار والسلام ويحقق التنمية والازدهار لشعوب منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأكد ولي عهد أبوظبي، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، وبما يخدم السلام والتنمية في العالم.

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