انعقاد اجتماع مجلس جامعة طنطا الشهري بحضور الدكتور طارق رحمي

شارك الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اليوم السبت، في اجتماع مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.استهل رئيس الجامعة الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطاري الصعيد الأليم، موجهًا الشكر لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي لدعمه اللامحدود لكل الأنشطة والفعاليات التى تتم بالجامعة.من جانبه ثمن محافظ الغربية جهود جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكي فى خدمة قضايا التنمية على أرض المحافظة، وتقديم كل سبل الدعم والتعاون المستمر بين الجانبين في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، مؤكدًا دور الجامعة الرائد فى تنفيذ عديد القوافل الطبية المجانية للقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، إلى جانب المشاركة الفعالة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها "حياة كريمة" و"صنايعية مصر".