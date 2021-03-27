فيسبوك تجمد صفحة الرئيس الفنزويلي

أكدت شركة فيسبوك اليوم السبت قيامها بتجميد صفحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لانتهاكها سياستها ضد نشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا.وكان مادورو روج لعلاج "معجزة" قال إنه يعالج الفيروس التاجي، لكن هذه الادعاءات لم يتم دعمها من قبل الجهات الطبية.وقال موقع فيرج الأمريكي إن فيسبوك أزال كذلك مقطع فيديو روج فيه مادورو لـعلاج "كارفاتافير"، الذي يعتمد على الطب التجانسي ومستخرج من الزعتر.وأشاد مادورو بالمحلول في الماضي باعتباره "قطرات معجزة" و"اختراق طبي".. وصف الأطباء في فنزويلا ادعاءات مادورو بأن "كارفاتافير" يمكنه علاج فيروس كورونا بأنها "خطيرة".وليست هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها مادورو ادعاءات كاذبة حول علاجات فيروس كورونا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.. ففي مارس الماضي، أزال تويتر إحدى تغريدات مادورو التي روجت لمشروب ادعى أنه يمكن أن "يقضي على الجينات المعدية" لـكوفيد-19.. وجاءت الإزالة على الرغم من موقف تويتر ضد إزالة تغريدات زعماء العالم ما لم تنتهك التغريدات صراحة قواعدها الأخرى.وحاول فيسبوك بنجاح متباين مكافحة انتشار المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا في جميع مراحل تطور الوباء، وسن سياسات تتطلب إزالة المنشورات التي قد تؤدي إلى "ضرر جسدي وشيك".. وسعت السياسة لتشمل إزالة الادعاءات الكاذبة حول لقاحات كوفيد-19، بما في ذلك نظريات المؤامرة والبيانات الكاذبة حول سلامة اللقاحات وآثارها الجانبية.. كما طبقت تسميات على المنشورات التي تحتوي على معلومات غير صحيحة عن فيروس كورونا، ووجهت المستخدمين إلى معلومات دقيقة من مصادر طبية موثوقة.وقال متحدث باسم فيسبوك في رسالة بريد إلكتروني إلى موقع فيرج اليوم السبت إن الشركة تتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية التي تقول إنه لا يوجد علاج لفيروس كورونا