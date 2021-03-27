المغرب: 4 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا كوفيد-19 بلغ حتى الآن 4 ملايين و302 ألف و183 شخصا.وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 3 ملايين و332 ألفا و292 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى.