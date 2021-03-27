138 إصابة جديدة بكورونا في أيرلندا الشمالية

أعلنت إدارة الصحة في أيرلندا الشمالية، اليوم السبت، تسجيل ١٣٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩" في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى ١١٦ ألفا و٨٣٤ حالة، خلال ال24 ساعة الماضية.وذكرت إدارة الصحة، في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٢١٠٩ حالات.