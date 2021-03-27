فلسطين تدين قمع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات المواطنين الفلسطينيين السلمية ضد الاحتلال والاستيطان.وقالت الخارجية، في بيان مساء اليوم السبت نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال تمارس العنف ضد مواطنين مدنيين عُزَل بمن فيهم نساء وأطفال وكبار سن يشاركون في المسيرات للتعبير عن موقفهم بشكل علني في رفض الاحتلال والاستيطان.وأضافت أن قمع سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية يعد أبشع أشكال العدوان على الحريات الأساسية للإنسان وعلى مباديء حقوق الإنسان، وهو حلقة في سلسلة من إجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واستكمال تهويدها، ومحاولة تركيع المواطنين الفلسطينيين حتى يقتنعوا بعدم جدوى الاحتجاج المدني السلمي.