وزير النقل: التحقيقات ستوضح هل توقف قطار سوهاج الأول بفعل فاعل أم لا

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنني أعتذر ومعي كل العاملين بوزارة النقل عامة، والسكة الحديد خاصة عن وقوع حادث تصادم قطاري سوهاج الأليم.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية TEN أنه يوجد تحقيقات في النيابة العامة بإشراف النائب العام، وكل الأجهزة واللجنة الفنية على أعلى مستوى والتي أمر الرئيس عبدالفتاح بتشكيلها من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وتابع: "بداية الأزمة أن قطار قادم من الأقصر عادي توقف في قرية طهطا، وأبلغ السائق عن وجود عطل في فرامل الهواء، وأنه أوقف القطار غصبًا عنه، والقطار الأخر هو VIP، ورغم تحذيره بكافة الوسائل إلا أنه اصطدم بالقطار الأول والمفروض يكون هناك مسافة آمان بين القطارين تقدر بـ 20 دقيقة".





واستطرد: نتيجة التصادم تم خروج 3 عربات من القطار الأول عن القضبان، والجرار والعربية الأولى من القطار الثاني، وجرى نقل بعض المصابين في سيارات خاصة للمواطنين وكان هناك خطأ في تقرير أعداد الخسائر والتي تم حسرها اليوم.





وأكد أن التحقيقات ستوضح هل توقف القطار الأول بفعل فاعل أم لا، وكذلك سبب عدم توقف القطار الثاني والذي تم تحذيره بكافة الوسائل من كبسولات تحذير، واللاسلكي وغيرها من الوسائل.