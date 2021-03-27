مستثمرو بلبيس: نستهدف زيادة حجم العمالة خلال الفترة المقبلة

قال المهندس عبدالله الغزالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس، إن الجمعية تستهدف زيادة حجم العمالة بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.وأضاف الغزالي لـ"الدستور"، أن زيادة حجم العمالة سيتم عن طريق تدشين مصانع ومجمعات صناعية جديدة خلال الفترة المقبلة وتماشيًا مع خطة الدولة لزيادة الاستثمارات وتوسيع أنشطة القطاع الصناعي، مستهدفة زيادة الاستثمارات أيضًا.وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى بلبيس، إلى أن مبادرة المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستؤدي إلى زيادة المصانع بالمنطقة للاستفادة من هذه المبادرة مما سيؤدي إلى زيادة فرص العمل، لافتًا إلى أن منطقة بلبيس بها 400 مصنع حتى الآن.