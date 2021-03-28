ناجون يروون لـ«الدستور» كواليس حادث قطارى سوهاج (صور)

زارت جريدة «الدستور» مصابي حادث تصادم القطارين بمستشفى سوهاج الجامعي لمعرفة الكواليس والاستماع لشهادتهم.وقال محمد عبد الله طالب كلية اللغة العربية من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، إنه كان متجها إلى كليته في القاهرة، موضحا أن القطار كان يمشي بصورة جيدة حتى وصل مدينة طهطا وبدء في السير ببطء شديد.وأضاف: «سمعنا صوت الركاب في العربة الأخيرة يصيحون في وجهنا، ويجرون إلى الإمام طالبين منا التقدم إلى العربية الآخرى بعدما أن شاهدوا القطار المكيف يقترب بسرعة شديدة ناحية «المميز» الذي كان يستقلونه مما أدى إلى اصطدام شديد بين آخر 5 عربات وانقلابه».وتابع: «أصبت بحالة إغماء لم أشعر بها إلا وصول المستشفى الجامعي، والأطباء تعاملون معنا باحترافية شديدة والأهالي في سوهاج كانوا يقدمون لنا الطعام والعصائر ويزورونا كما قام الدكتور مصطفى مدبولي بالاطمئنان على حالتنا بصحبته عدد من الوزراء المرافقين».وفي السياق، قال عمر عبد العليم أحد أبناء محافظة قنا، إنه يعمل فرد أمن في أحد الأماكن السياحية، وفوجئ بعويل وصراخ كبير في العربة الأخيرة بالقطار بعد أن رأى الركاب قطار قادم من الخلف وأصبح الوضع مأساويا، فالجثث كانت تملء المكان وعشرات المصابين في كل مكان لم نكن نسمع سوى صوت الآهات والعويل من قبل المصابين».وأضاف: «دقائق معدودة وكانت أصوات سيارات الإسعاف تملأ المكان وتم إنقاذي بعد أن جاء الأهالي بصاروخ قاطع للحديد الذي كنت عالق فيه بين عربات القطار».