الأردن.. أكثر من 274 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت مملكة الأردن، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ 274359 شخصًا.وأشارت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني وفقا لوكالة الأنباء الأردنية أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 76937 شخصًا، موضحة أن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا، بلغ 822143 شخصًا.