جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من نبات القات المخدر

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد على مدير الإدارة، من ضبط محاولتي تهريب كمية من نبات القات المخدر.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا اشتبه سالم عابد مأمور اللجنة المعينة على الخط الأخضر فى راكبين يحملان جنسية أجنبية قادمين من أثيوبيا.وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبدالعليم مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه، وبتفتيش حقائب الراكبين فتبين وجود 6 كيلو من نبات القات المخدر بداخل حقيبة كل راكب منهما بإجمالي 12 كيلو.قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 47 و48 لسنة 2021.يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.