رئيس حي السلام: مالك العقار المنهار خالف ترخيص البناء

تستكمل جهات التحقيق الاستماع لأقوال رئيس حي السلام ورئيس التنظيم في واقعة انهيار عقار بمنطقة جسر السويس.وقال رئيس الحي إن إنشاء مصنع أسفل العقار مخالف للتعليمات، وصدر قرار بإغلاق المصنع منذ فترة، بالإضافة إلى أن ملف العقار بالحي كشف أنه تم بناء ٥ أدوار مخالفة عن الترخيص، ثم بدأ مالك العقار في التصالح عليها.وكشف رئيس التنظيم أنه جار توفير مساكن بديلة المتضررين من الانهيار، وأكد أن الحي حرر مخالفة للعقار محل الواقعة ورفعها للمحافظة للبت فيها وكانوا في انتظار قرار المحافظة بشأنه ثم حدث الانهيار.وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا في الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.