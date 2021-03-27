كامل الوزير: «لو بإيدي هطلع أسوق كل قطر بنفسي»

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، رسالة لأهالي الصعيد، عقب حادث تصادم قطاري بسوهاج، قائلا: "حقكم تزعلوا وتسخطوا على المتسبب في الحادث، أعتذر لكل أهالينا في الصعيد، عارف يعني ايه ضنى بيروح لو بإيدي أطلع أسوق كل قطر بنفسي".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أنا وكل اللي معايا بيبذلوا مجهود فوق العادة من أجل راحتكم، أنا موجود في الصعيد مرة أسبوعيا".





وأردف: "ساعدونا وهنساعدكم، ولن يحدث مثل هذا الحادث مرة أخرى، أنا مش بلوم على حد لكن الجمهور راكب العربية وشايف اللي بيشد البلف".





وأشار إلى أن الجمهور يتعاطف مع الباعة الجائلين عند ضبطهم، مردفا: "لو جيت أقبض عليه بيقول سيبوه ياكل عيش ولو عمل حاجة غلط يقولوا لي انت السبب".