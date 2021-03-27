الباز: توالي الحوادث والكوارث أصاب المصريين بالارتباك والهلع

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن توالي الحوادث والكوارث خلال الأسبوع الماضي يصيب الناس بالارتباك والهلع.





وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن حادث جنوح السفينة في قناة السويس تبعه حادث تصادم قطاري سوهاج، وبعدها استيقظنا اليوم على خبر سقوط عمارة مكونة من 10 أدوار على الأهالي بجسر السويس، وانتهى اليوم بسقوط عامود خرساني من كوبري على سيارتين.





وأشار ساخرا، إلى أن سكان كوكب السوشيال ميديا بدأوا في نشر أي صور لحوادث، حتى لو قديمة أو من بلد أخرى، على أنها حدثت اليوم، وهذا أصاب الناس بالهلع، مشددا على ضرورة التأكد من صحة الصور قبل النشر.





ولفت "الباز"، إلى أن البعض ذهب إلى الحديث حول لعنة الفراعنة وارتباطها بالحوادث في مصر، خاصة أننا بصدد نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في الفسطاط.



