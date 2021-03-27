غدًا.. انطلاق حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

تنطلق غدًا الأحد، حملة التطعيم بالجرعة التنشيطية الثانية ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية، والتي تستمر لمدة أربعة أيام، ضمن الحملة القومية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان للتطعيم ضد المرض وتستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحملة تستهدف ما يزيد على 835 ألف طفل مصرى بالإضافة إلى 1696 طفلا عربيا وأجنبيا من المقيمين بالمحافظة سيتم تطعيمهم بواسطة 1889 فريقا طبيا من بينهم 612 فريقا ثابتا بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة ومحطات القطارات، و1277 فريق متحرك يقوم بالتطعيم من منزل لآخر.وأوضح "السقعان" أن إجمالى عدد المشاركين فى الحملة بالمحافظة من الفرق الطبية يقرب من 4600 فرد ما بين أطباء وتمريض ومراقبين صحيين وإداريين ومتطوعين من مدارس التمريض، لافتا إلى أن وزارة الصحة وفرت ما يزيد على 48 ألف زجاجة من الطعم تحوى كل زجاجة على 20 جرعة من طعم "سابين"- النمط الثانى ويتم اعطاؤه بالفم.وأكد وكيل وزارة الصحة على أنه تم تكليف 121 فريق مرور و36 فريق إشراف مركزى للمتابعة الميدانية لأعمال الحملة علاوة على متابعة أعمال الحملة بشكل يومى عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية برئاسة وكيل الوزارة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فورى.