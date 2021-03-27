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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق حملة طرق الأبواب بقرى حياة كريمة في الشرقية

السبت 27/مارس/2021 - 08:38 م
حياة كريمة
حياة كريمة
سارة الوردانى
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قالت الدكتورة عايدة عطية، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إنهم بصدد الإعداد لحملة لطرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" خلال الفترة من 28 - 30 مارس الجاري.

أضافت عايدة، لـ"الدستور" أنه سيتم تنظيم الحملة ببعض القرى التى تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كمساهمة من فرع المجلس فى رعاية تلك القرى التى افتقدت للتطوير والرعاية منذ سنوات طويلة.

تابعت أن الحملة تأتي في إطار سلسلة حملات التوعية التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة للقضاء على الختان وظاهرة الزواج المبكر، بهدف القضاء على الختان في مصر، ورفع الوعي المجتمعي حول مدي حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة.

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