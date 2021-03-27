رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: حادث سوهاج لا يزيدنا إلا إصرارًا على استكمال التطوير

السبت 27/مارس/2021 - 08:30 م
حادث قطاري سوهاج
حادث قطاري سوهاج
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
نعى عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، ببالغ من الحزن والأسى ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي أسفر عن مصرع عدد من الركاب وإصابة آخرين، متوجهًا بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وثمن القطامي، في تصريحات اليوم، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الحادث وتأكيده على محاسبة المقصرين وأن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة، مطالبًا الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس وصرف التعويضات لضحايا الحادث وأسرهم.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الحادث لن يزيدنا إلا إصرارًا على استكمال المسيرة لتطوير القطاعات التي تهالك بعضها، مؤكدًا دعمه لجميع سبل تطوير منظومة السكك الحديد المصرية التي يوليها ضرورة قصوى وأولوية لا يمكن الانتظار عليها حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة آخرى.

موضوعات متعلقة

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

حفلة تعذيب لـ«بودي جارد» قبل قتله بالتجمع.. والنيابة تأمر بتفريغ الكاميرات


الصور

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

تونس تحتفل بساعة الأرض تحت شعار «تواصل مع الطبيعة»

جمعية خيرية تحذر من تطبيقات تنسيق القوام على الإنترنت

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

أيام زمان

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

اعترافات الكبار.. فؤاد نجم: أنا كذاب وقليل الأدب.. والمثقفون لا يسمعون إلا أنفسهم

من الخمسينيات للثمانينيات.. كتاب يوثق مراحل تطور الحجاب في مصر

ليست لغة المصريين القدماء.. خرافات عن اللغة الهيروغليفية

لأول مرة.. ماجدة زكي تقدم دعاء الإفطار على راديو القاهرة الكبرى