نائب: حادث سوهاج لا يزيدنا إلا إصرارًا على استكمال التطوير

نعى عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، ببالغ من الحزن والأسى ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي أسفر عن مصرع عدد من الركاب وإصابة آخرين، متوجهًا بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.وثمن القطامي، في تصريحات اليوم، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الحادث وتأكيده على محاسبة المقصرين وأن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة، مطالبًا الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس وصرف التعويضات لضحايا الحادث وأسرهم.وشدد عضو مجلس النواب على أن الحادث لن يزيدنا إلا إصرارًا على استكمال المسيرة لتطوير القطاعات التي تهالك بعضها، مؤكدًا دعمه لجميع سبل تطوير منظومة السكك الحديد المصرية التي يوليها ضرورة قصوى وأولوية لا يمكن الانتظار عليها حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة آخرى.