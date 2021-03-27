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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا محاكمة متهمة بطعن نائب مأمور سجن الجيزة

السبت 27/مارس/2021 - 08:50 م
محمد السعيد الشربيني
محمد السعيد الشربيني
عادل عبد العال
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تستكمل الدائرة 5 إرهاب، غدًا، محاكمة المتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي ورئيس مباحث السجن والانضمام لجماعة إرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة.

تعود أحداث الواقعة ليوم 20 فبراير 2018 في أثناء مباشرة مأمور سجن الجيزة المركزي ونائبه ورئيس مباحث السجن عملهم، حيث حضرت المتهمة لمقر السجن لرغبتها في لقاء المأمور وعندما سمح لها نائب المأمور بمقابلته أخذت تتحدث له بصوت منخفض وباقترابه منها للإنصات لحديثها استلت سلاحًا أبيض من بين طيات ملابسها، وطعنته بمنطقة البطن قاصدة قتله، وما أن حاول رئيس المباحث ضبطها حتى استلت سكينًا أخرى، واعتدت بها عليه وأصابته في يده اليسرى.

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