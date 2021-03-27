رئيس جامعة طنطا يستقبل أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

استقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة طنطا، بحضور الدكتور ‏طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور الرفاعى مبارك، والدكتور كمال عكاشة، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى لمستشفيات طنطا الجامعية، والدكتور محمد الشبينى المشرف العام على الطوارئ.أكد الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مشاركته بمجلس الجامعة على الدور المهم والواضح لمستشفيات جامعة طنطا فى أداء الخدمات الطبية ودعم المنطومة الصحية بالغربية، وأشاد بالأداء المتميز فى تنفيذ التصميمات الإنشائية بمواصفات عالمية، والتى نفذتها جامعة طنطا بأحدث الطرق والأساليب الإنشائية الحديثة.وأشار إلى أن مشكلة قلة أعداد الأطباء ترجع إلى الانفتاح الهائل فى جميع دول العالم لاستقبال جميع التخصصات الطبية التى أصبحت عنصرًا هامًا، تحتاجه جميع دول العالم فى الوقت الحالى، حيث تلجأ العديد من الدول مثل دول شرق آسيا وألمانيا إلى جذب الكوادر الطبية من جميع دول العالم لسد الفجوات في التخصصات الطبية بها.وأكد "عبدالغفار" أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة فى تأهيل وتدريب الأطباء من خريجى كليات الطب على مستوى الجمهورية.