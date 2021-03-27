نائب عن حادث قطاري سوهاج: هناك خطة للتطوير مع محاسبة المقصرين

أعرب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، عن خالص عزائه لأسر وضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكدًا أنها كارثة بكل المقاييس، لكنه درس لن يمر لكل مهمل ومقصر في هذا الحادث.وشدد أبو زيد، في تصريحات السبت، على أنه حزين للغاية لوقوع هذه الكارثة، وسط كل أعمال التطوير والبناء على كافة المستويات، مضيفًا أن عزائه الوحيد لأسر الضحايا والمصابين هو توجيهات الرئيس السيسي لكل أعضاء الحكومة وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، بالتحرك فورا لمكان الحادث، والاطلاع على الحقيقة كاملة والتوجيه بتوفير رعاية صحية وطبية كاملة للمصابين، وتقديم العزاء لأسر الضحايا ورفع قيمة التعويضات المقدمة لهم.أشار عضو النواب إلى أن الانتفاضة الحكومية ضد الإهمال والتقصير تؤكد أن الحادث لن يمر وأن كل من ساهم وقصر سينال عقابه جراء هذه الجريمة، مضيفًا أن الكارثة ستدفع الجميع لتسريع التطوير في السكك الحديدية، واستكمال كافة مشاريع تحديث الإشارات والمزلقانات وفرض انضباط شامل لعدم تكرارها مرة ثانية.