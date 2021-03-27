إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في «اللوحات المعدنية» غدًا

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنوب المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا، إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميا باللوحات المعدنية.تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 26 أبريل المقبل، كأولى جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".