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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استئناف أعمال البناء بمدن وقرى كفر الشيخ بهذه الشروط

السبت 27/مارس/2021 - 10:50 م
اجتماع محافظ كفر
اجتماع محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارا حمل رقم 309 لسنة 2021 م، ويتضمن 4 مواد، المادة الأولى استئناف أعمال البناء بالمدن: يسمح لمن سبق لهم الحصول على رخص بناء سارية لمباني سكنية وخاصة من وضع أساسات العقار وشرع في البناء بكافة مدن المحافظة باستئناف أعمال البناء والتشطيبات وتوصيل المرافق بحد أقصى 4 أدوار بعد إخطار المواطن للوحدة المحلية للمركز والمدينة عبر المركز التكنولوجي المختص، وذلك لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

وتستمر أعمال اللجان المشكلة بقرار المحافظ رقم 475 لسنة 2020م بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها.

وتتضمن المادة الأولى أن تستمر هذه اللجان في استكمال فحص الرخص الصادرة السارية للمباني السكنية الخاصة وإعداد تقريرا طبقا للنموذج الوارد بكتاب وزارة التنمية المحلية رقم 63 لسنة 2021 م، والتأكيد على عدم إيقاف منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية واستئناف الأعمال لأي مبان خدمية أو غير سكنية والمشروعات القومية وكذلك رخص الهدم للمباني السكنية المهددة بالسقوط بموجب قرار من اللجنة المختصة.

ويتضمن القرار المادة الثانية الخاصة بأعمال البناء بالقرى،يستمر إصدار تراخيص البناء بالقري والتوابع والعزب وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والاشتراطات البنائية السارية والقواعد المنظمة لذلك،على أن يتقدم المواطنون بطلبات التراخيص عبر المركز التكنولوجي المختص، والمادة الثالثة يلغى ما يخالف ذلك من قرارات، والمادة الرابعة على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره.

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