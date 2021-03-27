نائب: تحركات الرئيس والحكومة خفّفت من تداعيات حادث سوهاج

أشاد أشرف أبوالفضل، عضو مجلس النواب، بالتحركات العاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي عقب تصادم قطاري سوهاج، مؤكدًا أن التحركات السريعة للرئيس والحكومة خففت من تداعيات الأزمة ساعدت على توفير الإمكانيات لإنقاذ المصابين بحشد مؤسسات الدولة كافة.أضاف أبوالفضل، في تصريحات السبت، أن الرئيس وجه الحكومة وكافة الجهات المعنية بالذهاب لموقع الحادث والمتابعة المستمر لتفاصيل وملابسات الحادث وموافاته بكافة التطورات، لمعرفة الأسباب ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.وأشاد نائب الصعيد بتوجيهات الرئيس اليوم، بتعويض ضحايا الحادث بتقديم أوجه الدعم لهم ولأسرهم، فضلا عن توفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين، وصرف معاش ثابت لهم بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث، مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا.جاءت قرارات الرئيس عقب حادث تصادم قطاري سوهاج، أمس والتي أسفرت عن وفاة 32 مواطن وإصابة 165 شخص نتيجة انقلاب عربتي أحد القطارين.