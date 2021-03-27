لأول مرة.. ماجدة زكي تقدم دعاء الإفطار على راديو القاهرة الكبرى

للمرة الأولى تخوض النجمة الكبيرة ماجدة زكي تجربة إلقاء الأدعية الدينية للإذاعة، حيث تقدم دعاء الإفطار يوميا في رمضان على راديو القاهرة الكبرى، كتب الأدعية الشاعر الكبير عمر بطيشة، ووضع ألحانها الموسيقار الكبير حسين فوزي. حيث سيعقب إلقاء زكي للكلمات غناء الدعاء بأصوات نجوم الغناء: مدحت صالح، محمد ثروت، خالد سليم، أحمد سعد ومحمد الحلو.كانت الفنانة ماجدة زكي قد نجحت مؤخرا في أداء دور قوت القلوب الذي حاز إعجاب الجمهور، وكرمت عليه مؤخرا في احتفالات مصر بعيد الأم من السيدة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس.وقدمت زكي تجربة سابقة في الإذاعة حيث قامت ببطولة المسلسل الكوميدي "السوشيال راضية " من إخراج أسامة سمير وتأليف الكاتب والإذاعي محمد عبد العزيز الذي يرأس القاهرة الكبرى حاليا، وحقق المسلسل حينها نجاحا كبيرا حيث انتقد بصورة كوميدية مساوئ السوشيال ميديا وناقش كيفية استغلالها بصورة مفيدة للفرد والمجتمع.