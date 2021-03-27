أداء صلاة الغائب على ضحايا حادث قطاري سوهاج (صور)

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث قطاري سوهاج بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها عقب صلاة العشاء.وحضر الصلاة، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد كبير من قيادات وكبار رجال الدين في مصر، على رأسهم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبو هاشم، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب.