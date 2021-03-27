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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استمرار التحقيق في انهيار عقار بجسر السويس

السبت 27/مارس/2021 - 09:18 م
عقار جسر السويس
عقار جسر السويس
حسام محفوظ
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تواصل جهات التحقيق المختصة التحقيق في واقعة انهيار عقار فجر اليوم بمنطقة جسر السويس.

وفي الصباح الباكر اليوم أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قرارًا بالتحقيق العاجل في الحادث، وشكلت لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بحي جسر السويس والوقوف على أسباب الانهيار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

واستمعت جهات التحقيق لشهود العيان الذين قالوا إن العقار يوجد به مصنع ملابس، مشيرين إلى أنهم وقت الانهيار كانوا في منازلهم وسمعوا صوت هائل يشبه الانفجار فخرجوا لاستكشاف ما يحدث ففوجئوا بأن العقار ينهار فهرولوا إليه لإنقاذ من فيه من أرواح وأبلغوا القوات الأمنية.

كما أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات في واقعة انهيار عقار مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة، بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1) في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

كما وجّه بالتحقيق في الواقعة لكشف مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.

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