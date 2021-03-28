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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

صور لشهر رمضان 2021.. أجمل الصور مناسبة لرسائل واتس آب

الأحد 28/مارس/2021 - 04:34 ص
شهر رمضان
شهر رمضان
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صور لشهر رمضان 2021.. أجمل الصور مناسبة لرسائل واتس آب، يبحث كثيرون عن أجمل صور رمضان 2021 - 1442 فيعد شهر رمضان مختلفا عن باقي الأشهر في العبادة والثواب، حيث قال الله سبحانه وتعالى (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعمِئَة ضِعْفٍ، قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إلَّا الصَّوْمَ، فإنَّه لي وَأَنَا أَجْزِي به، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِن أَجْلِي).

أجمل صور شهر رمضان 2021

فيُبشّر الله عباده الصائمين بالجنّة عند إكثارهم من الأعمال الصالحة؛ لأنّ الله يُضاعف لهم الحسنات في رمضان، كما يُعينهم الله بإضعاف كَيد الشيطان، وممّا يزيد في الأجر ومغفرة الذنوب صيام رمضان إيمانًا بوجوبه، واحتسابًا للأجر والثواب من الله، وينتظر المسلمون في مصر والوطن العربي رؤية هلال شهر رمضان المبارك لمعرفة موعد بدء الصوم، وإقامة الصلاة والتقرب إلى الله في ذلك الشهر المبارك، وقد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أن المساجد لن تفتح هذا العام أمام المصلين خلال شهر رمضان لأداء الفروض الخمس وصلاة التروايح، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

فضل شهر رمضان المبارك

ولشهر رمضان فضائل كبيرة وكثيرة حيث يعد شهر رمضان أفضل أشهر السنة وأحبها إلى الله ولعباده، حيث يتقرب المسلمون إلى الله من خلال العبادات المختلفة من الصيام والصلاة وقراءة القرآن، حيث أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، ويتضمن ليلة القدر التي تعد أفضل من ألف شهر كما قال الله تعالى في كتابه العزيز، ويغفر الله فيه الذنوب ويفتح أبواب الجنة لعباده، ويرحمهم ويقيهم من عذاب النار.
"اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن أَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ".

"اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَاِطعامَ الطَّعامِ وَاِفْشاءَ وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَأَ الآمِلينَ".

"اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وَكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَالعِصيانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَالنّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ".

"اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بِانابَةِ المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ ياأمانَ الخائفينَ".

"اَللّهُمَّ نَبِّهني فيهِ لِبَرَكاتِ أسحارِهِ، وَنوِّرْ قَلْبي بِضِياءِ أنوارِهِ، وَخُذْ بِكُلِّ أعْضائِي إلى اتِّباعِ آثارِهِ بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ العارفينَ".

"اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، وتقبّل اللهم صلاتي وصيامي وقيامي واكشف ما بي من ضر إنّك أرحم الراحمين. لا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

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