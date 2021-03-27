البيت المحمدي يحتفي بليلة النصف من شعبان

بدأ علماء الأزهر في احتفال البيت المحمدي بإحياء ليلة النصف من شعبان بقراءة الفاتحة والدعاء بنية الشفاء لمرضى فيروس كورونا وكذا مصابي ضحايا قطاري سوهاج.وجاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ محمد زكي بداري أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، والدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، والدكتور أسامه الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، المستشار الديني لرئيس الجمهورية.