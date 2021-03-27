إقامة 24 ألف وحدة إسكانية في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تخصيص شباك بمديرية الإسكان للرد على أي استفسارات خاصة بالإسكان الاجتماعي لأن وزارة الإسكان المعنية بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها 24 ألف وحدة سكنية، وتقيم الهيئة الهندسية محطة خرسانة لـ3 تجمعات سكنية التي تم الاعلان عنها، وسيتم تسليم الوحدات السكنية بعد عام.جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء مجالس المدن،ووكلاء الوزارات.