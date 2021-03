الدفعة الأولى من مدرسة «WE»: هنحقق حلمنا في دخول الهندسة

في 14 يوليو الماضي، كان موعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوقيع بروتوكول مشترك بينها وبين وزارة الاتصالات ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات، والذي يتضمن تطوير مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسنى الثانوية الصناعية بنات بمدينة نصر، لتصبح مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وتعد هذه المدرسة هي الأولى من نوعها، حيث من خلالها فتحت المجال لكليات الهندسة بعد عمل معادلة، فالدخول للمدرسة بعد نيل الشهادة الإعدادية بدرجات مرتفعة، وفتحت المجال أيضًا للكليات التكنولوجية الجديدة دون الحاجة لعمل معادلة.في السطور التالية، تحدثنا إلى عدد من الطلاب الذين التحقوا بالمدرسة، وهم أول دفعة تدخلها، وعرفوا عنها من خلال السوشيال ميديا، وأيضًا إعلان قبول أول دفعة لها من قبل الشركة المصرية للاتصالات في 25 يوليو الماضي، بحسب الإعلان فإن التقديم في المدرسة سيكون في التخصصات الآتية: "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – تكنولوجيا الحاسوب – أنظمة الإلكترونيات – الأنظمة الكهربائية".يارا خالد، هي إحدى الطالبات الذين تم قبولهم في المدرسة، تقول إنها المدرسة الوحيدة من نوعها على مستوى الجمهورية، وتقع في منطقة مدينة نصر، مشيرة إلى أن الدراسة فيها باللغة الإنجليزية، لكن هناك مواد تُدرس بالعربية وهي لغة عربية وتربية دينية، إضافة إلى مواد عامة مثل الرياضيات والتكنولوجيا والتحول الثقافي، هذا إلى جانب مواد التخصص وهي: telecommunications، IT،physicsوأضحت "يارا"، في حديثها مع "الدستور"، أن مدة الدراسة 3 سنوات، يتم خلالها دراسة كل المواد التي قامت بذكرها، وفي السنة الثانية يتم تحديد التخصص حسب المجموع الذي يحصل عليه الطالب في السنة الأولى، معبرة عن سعادتها أنه يمكن من خلالها التقدم إلى كليات الهندسة أو حاسبات ومعلومات أو العمل في شركة we نفسها، وذلك حسب رغبة الطالب وتقريره لمصيره الذي يريده.وانتقلت للحديث عن أن الثلاث تخصصات فيهم تطبيق عملي؛ وكل مادة لها معمل؛ فمثلًا تخصص IT (تكنولوجيا المعلومات) له معمل يتضمن 25 حاسب آلية مقدمة من شركة cisco (وهي شركة تكنولوجية أمريكية متعددة الجنسيات) وبيكونوا 25، لكل طالب حاسوبه الخاص به، ويشرف على تعليمهم مهندسين يتعلمون من خلالهم البرمجة والأوامر البرمجية، أما تخصص telecommunications (الاتصالات)، له معمل يتضمن أجهزة للقياس مثل قياس الترددات والمقاومة والموجات وهكذا، أما التخصص الأخير وهو electric (الكهرباء) له ورشة كبيرة مجهزة بكابل حماية وهناك كابينة لكل طالب ليعمل عليها، مثلًا تركيب "لمبات" بطرق مختلفة ووصلات مختلفة بالتوالي والتوازي، وبها كل الأدوات التي يحتاجها الطالب للتنفيذ والتركيب ويشرف عليهم مهندسين أيضًا.والتقطت منها أطراف الحديث، ولاء فتحي، أحد أولياء الأمور التي اختارت أن تدخل ابنتيها التوأم تلك المدرسة، لأنها منظمة ويتعاملون مع الطلاب باحترام وكأنهم مهندسين فعلًا، موضحة أن كون المدرسة خطوة لدخول كلية الهندسة كان السبب الذي تقدمت بأوراقهما إليها، مشيرة إلى أن المدرسة تأخذ الطلبة أصحاب المجموع المرتفع في الإعدادية بداية من 92% تقريبًا، "لو عايز هندسة عادية الطالب بيعمل معادله، لكن من غير معادلة في كليات التكنولوجيا".وتطرقت "ولاء"، في حديثها مع "الدستور"، إلى أن المجموع ليس الشرط الوحيد للقبول بالمدرسة، بل هناك امتحان وهو مهم جدا ويعتمد على معلومات دراسية من السنوات الماضية في اللغة العربية والرياضيات والدراسات الاجتماعية، أيضًا في اللغة الإنجليزية حيث يعطوهم قطعة ويطلبوا منهم قراءتها وترجمتها، أيضًا يقومون الثبات الانفعالي من خلال سؤالهم عن تصرفهم في مواقف معينة، مثلًا: "لو بنت وحد حاول إنه يضايقك هتعملي ايه، وكمان اللبس اللي أنتِ لابساه مش مناسب للمدرسه ايه الحل، هما بيبقوا عايزين يشوفوا سرعة ردهم".وعن المدرسة، أكد قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات سابقة، أن مشروع المدرسة هدفه إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة، وتغيير الصورة النمطية لخريجى التعليم الفني، من خلال إقامة العديد من الشراكات بين كبريات الشركات الصناعية والجهات التعليمية، والعمل على تطوير ورفع كفاءة المدارس الفنية وخلق بيئة تعليمية أكثر إثراءً للطلاب عن طريق إتاحة محتوى تعليمى فى المهارات الشخصية، واختيار مجموعة من التخصصات التكنولوجية الحديثة لتدريب الطلاب عليها، مواكبة لاحتياجات السوق المحلى والعالمى، على أن يتم تخريج هؤلاء الطلاب وحصولهم على شهادات دولية معتمدة.