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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

السبت 27/مارس/2021 - 08:50 م
نادية لطفي
نادية لطفي
ايهاب مصطفى
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كانت جميلة جميلات السينما الفنانة الكبيرة نادية لطفي ترتدي ساعة رجالي في معصمها، وكانت هذه الساعة مثار حيرة كبيرة لكل من يراها ولهذه الساعة حكاية عجيبة وهى هدية من الفنان أحمد زكي لنادية لطفي في عيد ميلادها.

أما عن تفاصيل القصة، كانت نادية لطفي في إحدى السهرات الفنية، وكان موجودًا في نفس السهرة أحمد زكي، وعرف بالصدفة أن اليوم هو عيد ميلاد نادية لطفي، فقام مسرعًا، وقبّل يدها وخلع ساعته التي يرتديها وأعطاها لنادية لطفي وقال لها:"دي هدية عيد ميلادك، ياريتني كنت أعرف من الأول كنت جبتلك هدية أحلى وأشيك من كدا".

أصرّ زكي على أن ترتدي نادية لطفي ساعته ومن وقتها لم تخلعها من يدها، وقالت نادية عن هذا الفعل:" كان أحمد زكي نبيلًا جدًا، وكريمًا إلى أبعد الحدود، حسبما ذكرت مجلة الإذاعة والتلفزيون.

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