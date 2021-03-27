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نصائح تساعد الأطفال على النوم بشكل أفضل

السبت 27/مارس/2021 - 08:11 م
نوم الأطفال
نوم الأطفال
إسلام جمال
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يعانى الكثير من الآباء والأمهات من مشكلة السهر لدى الأطفال، وعدم الحصول على قسط كافى من النوم، وذلك بسبب عدم الاستيقاظ مبكرًا للمدرسة.

وأشار الباحثون، إلى أن سياسة الإغلاق التى فرضتها كورونا، والتى أدت الى عدم الذهاب للمدرسة، وعدم الاستيقاظ مبكرًا، ساهمت بشكل كبير فى اضطرابات النوم لدى الأطفال.

ففى هذا التقرير، قدم الأطباء وفقًا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطانى، عدد من النصائح لمساعدة الأطفال على النوم بشكل منتظم، وفقًا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطانى.

ـ تخصيص وقت للعب:
أوضح الخبراء، أنه لابد من تخصيص وقت للعب بالنسبة للأطفال، على ألا يكون فى الساعات المتأخرة من اليوم.

كما نصح الخبراء، بضرورة ترتيب الألعاب وإيقاف تشغيل جميع الشاشات بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، حيث يمكن أن يتداخل الضوء الأزرق مع إنتاج هرمون النوم، ويسبب الأرق.

ـ ضبط نمط نوم طفلك:
بسبب إغلاق المدارس خلال الأشهر القليلة الماضية، اعتاد الأطفال على السهر والنوم لفترة أطول في الصباح.

أكد الأطباء أن تغير نمط النوم قد يحتاج إلى وقت طويل، فالهدف من هذه التقنية هو تغيير ساعة جسم الأطفال تدريجيًا في وقت مبكر بزيادات صغيرة حتى يتمكنوا من النوم في وقت أكثر ملائمة.

ـ روتين جيد قبل النوم:
حتى مع البالغين، من الرائع أن يكون لديك روتين جيد لوقت النوم، وهذا يجب أن يكون جزء من طقوس النوم للأطفال أيضا.

فيمكن لسرد بعض القصص الخاصة بالاطفال، أو تشغيل بعض الموسيقى الهادئة، أن تساعد على استرخاء الجسم، والنوم بشكل أسرع.

ـ قبلة أو حضن:
تساهم بعض اللمسات الأسرية فى مساعدة الطفل على النوم، فقبلة أو حضن دافئ، يساعد فى الخلود للنوم بشكل أسرع.

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