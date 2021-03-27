إرسال 3 فرق طبية لفحص مواشي السفينة الجانحة بقناة السويس

قالت وزارة الزراعة في بيان لها اليوم، إن الوزير السيد القصير حينما علم بوجود سفن عليها شحنات مواشي حية وعالقة في قناة السويس بسبب مشكلة السفينة العملاقة «إيفر جيفين» وحفاظا على صحة هذه المواشي القادمة من أوروبا إلى الأردن والسعودية تواصل مع رئيس هيئة قناة السويس وعرض عليه المساعدة ووضع كل إمكانيات الوزارة تحت أمر هيئة قناة السويس.وأضاف البيان أن وزير الزراعة كلف الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم الدعم اللازم لهذه المواشي، وتم إرسال 3 فرق طبية بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية من القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد وفحصوا المواشي وقدموا الأعلاف إليها على ظهر السفن العالقة من خلال التنسيق والتعاون مع هيئة القناة كل ذلك مجانا، الأمر الذي أظهر الدولة أمام العالم بشكل محترم وقدرتها على إدارة الأزمات والتناغم والتعاون مع كافة أجهزتها.