السيطرة على حريق شقة سكنية بفيصل

اندلع حريق بإحدى الشقق السكنية في منطقة فيصل، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.وتبين من الفحص المبدئي أن سبب الحريق ماس كهربائي تسبب في حريق الشقة.تلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق إحدي الشقق السكنية بشارع العشرين بمنطقة فيصل، وانتقل رجال الحماية المدنية على الفور وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق.جار اتخاذ الإجراءات القانونية.