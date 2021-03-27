«صلاة الممسوس».. رواية جديدة لـ حسن الجندي عن دار دارك

تطرح دار دارك قريبا الرواية الجديدة «صلاة الممسوس» لكاتب الرعب حسن الجندي بغلاف للفنان أسامة علام.وفي روايته الجديدة يواصل حسن الجندي كتاباته في أدب الرعب والذي أصبح فيه واحدا من الأدباء القلائل الذين يملكون جمهورا كبيرا ينتظرون رواياته بشف وحب شديدين.ألف الجندي العديد من الروايات التي لاقت مبيعات عالية ومنها مخطوطة ثلاثية بن اسحاق "مدينة الموتى، والمرتد، والعائد"، ورواية "ابتسم فانت ميت"، وفي حضرة الجان، ونصف ميت دفن حيا، والجزار والرصد وغيرها.