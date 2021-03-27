تفاصيل دعم المستشفيات الجامعية للمصريين وقت الأزمات

دعمت المستشفيات الجامعية مصر خلال الأزمات التي تمر بها، وكان آخرها حادث تصادم القطارين في سوهاج والذي فتحت فيه المستشفيات الجامعية أبوابها لاستقبال المرضى، فاستقبلت المستشفيات أكثر من 30 حالة في مستشفى سوهاج الجامعي.ويبلغ عدد المستشفيات الجامعية بشكل عام 115 مستشفى جامعي حكومي، بالإضافة إلى 6 مستشفيات تابعة للأزهر، أي أنه إجمالي عدد المستشفيات وصل إلى 121 مستشفى جامعيا جاهزا للعمل.الدستور في السطور التالية عرضت دور المستشفيات الجامعية في دعم ومساندة مصر وقت الأزمات.ـ استقبال مصابي حادث سوهاجساندت المستشفيات الجامعية مستشفيات وزارة الصحة في التعامل مع ضحايا حادث تصادم القطارين في سوهاج، واستقبلت مستشفى جامعة سوهاج حوالي ٢٦ مصابا من جملة مصابى الحادث الأليم والبالغ عددهم ١٠٨ مصابا.وشارك ٦ من أساتذة طب جامعة سوهاج فى تخصصات المخ والأعصاب والأوعية الدموية والجراحة العامة والقلب والصدر والتخدير فى إجراء عمليات جراحية للمصابين بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة سوهاج.كما أعلنت جامعة القاهرة حالة الطوارئ بمستشفيات الجامعة لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي حادث تصادم القطارين؛ وتقديم ما يلزم من خدمات علاجية، مع تجهيز أطقم طبية للتحرك إلى أي جهة للمساندة في حال طلبها، كما تم رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات قنا الجامعية، والتي أعلنت استعدادها التام لاستقبال المصابين بحادث قطاري سوهاج، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج الكامل لهمـ مستشفيات الجامعية لمواجهة جائحة كوروناكان للمستشفيات الجامعية دور كبير في دعم القطاع الطبي خلال مواجهتها أزمة كورونا، فخصصت 29 مستشفى لاستقبال المصابين بالفيروس، وبلغ عدد الأسرة داخل المستشفيات الجامعية، ما يقرب من 37 ألف سرير، منهم 6 آلاف سرير كمرحلة أولى لمصابي كورونا، فيما تم تجهيز حوالي 7 مستشفيات للعزل داخل محافظة القاهرة.وخلال مواجهة مصر للموجة الثانية للفيروس تقرر إعادة تشغيل 25 مستشفى جامعيًا، بسعة استيعابية 2377 سريرًا بالأقسام الداخلية، و523 سريرًا للرعاية المركزة، و418 جهاز تنفس صناعي، فضلًا عن توفير أماكن لعزل للأطفال.ـ دعم العمالة غير المنتظمةمع اتخاذ مصر لمجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا، تأثر العمالة غير المنتظمة بهذه الإجراءات التي أثرت على دخلهم، فأصدر عدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية قرارا بالتكاتف مع أصحاب هذه المشروعات والعمالة الموجودة فيها تضامنا معهم وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراعاة والاهتمام ومراعاة ظروف العمالة غير المنتظمة.فأعفت بعض الجامعات أصحاب الكافتيريات والمكتبات من دفع القيمة الإيجارية المستحقة للجامعة وذلك خلال فترة الغلق وتعطيل الدراسة وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم خلال تلك الفترة.ـ علاج مصابي حادث محطة مصروكان لمستشفيات جامعة القاهرة دور في مساندة مصابي حادث قطار محطة مصر الذي وقع في فبراير 2019 بعد اصطدام جرار في جدار خرساني أدى إلى إنفجار الجرار ووقوع 21 حالة وفاة، وساندت مستشفيات جامعة القاهرة، مستشفى السكة الحديد ووزارة الصحة في استقبال المرضى، فجهزت الجامعة الأطقم الطبية للتحرك إلى أي جهة للمساندة.وأعلنت المستشفيات الجامعية حالة الطوارئ لاستقبال مصابي حادث قطار محطة مصر مع تجهيز أطقم طبية للتحرك إلى أي جهة للمساندة، كما رشحت كلية الهندسة عدد من كبار أساتذة الكلية للمشاركة في اللجنة المكلفة بمعاينة الحادث وأسباب وقوعه.