غادة طلعت تنتهي من تصوير مشاهد رابعة في «الاختيار 2»

انتهت الفنانة غادة طلعت من تصوير مشاهدها الخاصة بديكور منطقة "رابعة"، بمسلسل "الاختيار 2" رجال الظل، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.تقدم غادة خلال الأحداث شخصية فاطمة وهى سيدة تضطرها الظروف للتواجد في اعتصام رابعة، وتنقلب حياتها رأسا على عقب مجرد دخولها الميدان، وترتدي غادة طوال الأحداث خمارًا وتظهر بدون مكياچ، طوال الأحداث.المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم من بينهم كريم عيد العزيز وأحمد مكي وأحمد سعيد عبد الغني وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم أحمد العوضي وأحمد فهمي وأشرف عبدالباقي وعدد كبير من الشبابوالمسلسل من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي تامر مرسي.ويشارك محمد منير في تقديم عدد من الأغاني ضمن أحداث المسلسل الدرامية، وحقق الجزء الأول من الاختيار نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وتصدر بطولته النجم أمير كرارة والفنان أحمد العوضي ودينا فؤاد وشهد وجود عدد كبير من نجوم الشرف من بينهم محمد عادل إمام وعمرو سعد وغيرهما.