كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن قطار سوهاج توقف بسبب إيقاف الفرامل، مشيرا إلى أن تحقيقات النيابة العامة ستكشف من المسئول عن إيقاف الفرامل، لكنه بالتأكيد ليس سائق القطار الأول.





وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم إيقاف الفرامل والسائق لنزل ليعيد تشغيلها، وجرى تحذير سائق القطار القادم من الخلف بكل وسائل التحذير الميكانيكية والكهربية والتليفون المحمول، لكنه لم يستجيب".





وأردف: "جرى الاتصال هاتفيا لتحذيره ولم يجيب، النيابة العامة ستكشف في التحقيقات أسباب عدم استجابة السائق"، لافتا إلى أنه تم رصد حوالي 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية، ونعمل على إقامة شبكة قطارات على أعلى مستوى.







